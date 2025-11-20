Morillo 1 Testimony
⬆️ = For
⬇️ = Against
⏸️ = Other
🌹 = DSA Member
53 Against (63%), 26 For (31%), 5 Other (6%)
Of the “For”s, at least half were DSA members
Nick Boehm (4hr 54min) - Ground Score Association ⏸️
Katie Lindsay (4hr 56min) - Ground Score Association ⏸️
Vadim Mozyrsky (4hr 58min) ⬇️
Brian Cotlove (5hr 0min) ⬇️
Brian Owendoff (5hr 2min) ⬇️
Heart Pham (5hr 4min) ⬇️
Laura Curry (5hr 6min ⬇️
Talia Giardini (5hr 8min) ⬇️
Kevin Guinn (5hr 12min) ⬇️
Jordan Lewis (5hr 12min) 🌹 ⬆️
John Hollister (5hr 14min) ⬇️
Lydia Kiesling (5hr 16min) 🌹⬆️
Sandeep Divekar (5hr 18min) ⬇️
Stephen Kafoury (5hr 20min ⬇️
Amy Valentine (5hr 23min) ⬇️
Christine Hertzog (5hr 25min) ⬇️
Jamie Partridge (5hr 26min) 🌹⬆️
Aiden Summers (5hr 28min) 🌹⬆️
Todd Littlefield (5hr 30min) ⬇️
Justin Skolnick (5hr 32min) 🌹⬆️
Ben Gilbert (5hr 34min) 🌹⬆️
Melanie Bobbett (5hr 36min) ⬇️
Steve Gold (5hr 38min) ⬇️
Sara Fischer (5hr 41min) ⬆️
Sandra Comstock (5hr 44min) ⬆️
James Donley (5hr 46min) ⬇️
Chris Olson (5hr 47min) 🌹⬆️
Beven Byrnes (5hr 50min) ⬇️
Bodo Heiliger (5hr 52min) ⬇️
Peyton Chapman (5hr 54min) ⬇️
Bruce Studer (5hr 56min) ⬇️
Sheila Reeves (5hr 59min) ⬇️
Kara Shane Colley (6hr 1min) ⬇️
Glenn Traeger (6hr 3min) ⬇️
Diana Rempe (6hr 5min) ⬆️
Wade Lange (6hr 7min) ⬇️
Kenneth Garrett (6hr 9min) ⬇️
Charles Froelick (6hr 11min) ⬇️
Dylan Crawshaw (6hr 14min) ⬇️
Skylar Cruz (6hr 31min) 🌹⬆️
Matthew Schweitzer (6hr 34min) ⬇️
Jim Rice (6hr 36min) ⬇️
Neil Mattson (6hr 38min) ⬇️
Tiana Tozer (6hr 41min) ⬇️
Solara Salazar (6hr 43min) ⏸️
Jack Dickinson (6hr 46min) ⬆️ - The Portland Chicken
Steve Herring (6hr 48min) ⬇️
Vivian Solomon (6hr 50min) ⬇️
Diana Aalberg (6hr 53min) ⬇️
Rachel Clark (6hr 55min) ⬇️
Alex Schmidt (6hr 57min) ⬇️
Rob Bethge (7hr 0min) ⬇️
Mary Emerson (7hr 2min) ⬆️
Charlie Michelle-Westley (7hr 4min) ⬆️
Peggy McDaniel (7hr 6min) ⬇️
Diana Stuart (7hr 9min) ⬇️
Diane Drum (7hr 11min) ⬇️
Aaron Brown (7hr 14min) ⬆️ - Portland: Neighbors Welcome
Erin Meechan (7hr 16min) ⬆️
Nora Gruber (7hr 18min) ⬇️
Lorreina Guyett (7hr 20min) 🌹⬆️
Delaney Neal (7hr 22min) 🌹⬆️
Angeline Perla (7hr 24min) ⬇️
Maylin Brennan (7hr 26min) ⬇️
David Fones (7hr 28min) ⬇️
Wilhelmina Banchero (sp?) (7hr 31min) ⏸️
Christine Burmeister (7hr 33min) ⬇️
Byrd (7hr 36min) ⬆️ (seemingly to fuck over Prosper Portland as often as possible)
Emily Stutzman (7hr 39min) ⬇️
Edith Gillis (7hr 42min) ⬆️
Yasmin Sahul (7hr 44min) ⬇️
Allison Galer (7hr 46min) ⬇️
Connon Lennon (7hr 49min) 🌹⬆️
Jacob Kritz (7hr 51min) ⬆️
Jeff Jensen (7hr 53min) ⬇️
Jeremy Beausoleil Smith (7hr 55min) 🌹⬆️
Henry Hays-Wehle (7hr 57min) ⬆️
Rob Rudinsky (8hr 0min) ⬇️
Felisa Hagins (8hr 2min) ⬇️ (seemingly only to save Prosper Portland — her employer)
Chris Lowe (8hr 4min) 🌹⬆️
Joy Alise Davis (8hr 7min) ⬆️
Jubilee Westergaard (8hr 9min) ⏸️
John Collins (8hr 12min) ⬇️
Stephen Green (8hr 14min) ⬇️